Італія

Мілан зазнав розгромної домашньої поразки від Удінезе у матчі 32-го туру Серії А — 0:3.

Гості відкрили рахунок у середині першого тайму після автоголу Давіде Бартезагі, який зрізав м’яч у власні ворота. Вже за десять хвилин Удінезе подвоїв перевагу завдяки точному удару Юргена Еккеленкампа.

Після перерви Мілан намагався повернутися в гру та створив кілька небезпечних моментів, однак усі спроби господарів зламати оборону суперника не принесли результату. Натомість Удінезе остаточно закрив питання переможця — третій м’яч забив Артюр Атта.

Попри поразку, Мілан залишається на третій позиції в турнірній таблиці з 63 очками. Удінезе піднявся на 10-те місце, маючи 43 бали.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Удінезе у рамках 32-го туру італійської Серії А-2025/26:

Мілан — Удінезе 0:3

Голи: Бартезагі (аг), 27, Еккеленкамп, 37, Атта, 71

Мілан: Меньян — Атекаме (Фюллькруг, 46), Де Вінтер, Павлович, Бартезагі — Річчі (Фофана, 60), Модрич (Яшарі, 72), Рабьо — Салемакерс, Леау (Лофтус-Чік, 77), Пулішич (Нкунку, 72)

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Кабаселе, Соле — Ехізібуе, Еккеленкамп, Карлстрем, Атта, Камара — Дзаніоло (Пйотровські, 66), Девіс (Гує, 76)

Попередження: Леау — Крістенсен