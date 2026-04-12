Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 11 квітня 2026 року.

Ювентус здобув непросту виїзну перемогу над Аталантою у 32-му турі Серії А – 1:0.

Господарі активно розпочали матч і вже в дебюті могли відкривати рахунок. Нікола Залевскі не влучив у ворота з вигідної позиції, а постріл Джорджо Скальвіні прийняла на себе штанга. Туринці у першому таймі діяли стримано і відповіли лише неточним ударом Кефрена Тюрама.

Після перерви команда Массиміліано Аллегрі додала в активності й швидко вийшла вперед. Вирішальний момент настав на початку другого тайму, коли Жеремі Бога завдав потужного удару під перекладину, заставши зненацька оборону бергамасків.

Аталанта не здалася і намагалася відігратися. Найкращий шанс мав Берат Джімшиті, але його удар головою парирував Мікеле Ді Грегоріо, перевівши м’яч у стійку.

У підсумку Ювентус втримав мінімальну перевагу та здобув важливі три очки. Туринці набрали 60 балів і повернулися на четверте місце в турнірній таблиці. Аталанта з 53 очками залишається сьомою.

Аталанта — Ювентус 0:1

Гол: Бога, 48

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац (Аханор, 72) — Дзаппакоста, де Рон (Пашалич, 73), Едерсон, Бернасконі — Де Кетеларе, Залевські (Распадорі, 55) — Крстович (Скамакка, 72).

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі — Гольм (Гатті, 70), Локателлі, К. Тюрам (Копмейнерс, 71), Камб’язо (Костич, 79) — Консейсан (Міретті, 79), Їлдиз (Девід, 58) — Бога.



Попередження: Де Кетеларе — Тюрам, Камб'язо, Костич