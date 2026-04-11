Переможний гол на рахунку Сепеди.

Ельче вистраждав перемогу над Валенсією та залишив зону вильоту (1:0)

Кажани весь матч створювали один за одним небезпечні моменти у воріт Дітуро. Натомість господарі встояли та реалізували свій перший гольовий момент.

На 73 хвилині Фебас вивів віч на віч Сепеда. Чилійський нападник холоднокровно пробив. Цікаво що це перший гол для Лукаса у футболці команди з одновмеого міста. Взимку він перейшов з Коло-Коло.

Це взяття воріт стало перемодним. Ельче набирає дуже важливі три очки, які дозволяють підопічним Сарабії залишити зону вильоту. Наразі вони знаходяться на 16 сходинці маючи у своєму активі 32 очки. У Валенсії наступила знову чорна полоса, вони залишаються на 14 місці 35 пунктами

Ельче - Валенсія 1:0

Гол: Сепеда, 73

Ельче: Дітуро — Сангаре, Аффенгрубер, Петро, Валера — Моренте, Вільяр, Фебас, Нету (Сепеда, 72) — Сілва (Родрігес, 64), Мір

Валенсія: Дімітрієвські — Коррея, Таррега, Кемерт (Пепелу, 75), Гая (Васкес, 75) — Ріоха, Родрігес, Угринич, Рамазані — Бельтран, Умар (Дуро, 61)

Попередження: Сангаре, Родрігес