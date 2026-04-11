Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 10 квітня 2026 року.

Мадридський Реал у матчі 31 туру іспанської Ла Ліги зіграв унічию проти каталонської Жирони на власному полі (1:1).

Команда Альваро Арбелоа домінувала в атакувальному плані над суперниками, однак у першому таймі підопічні Мічела зуміли втримати власні ворота недоторканними.

Але помилка голкіпера Гассаніги на початку другої половини гри все ж таки створила гостям проблеми, і їм довелось через це терміново відповідати не менше ефектним дальнім ударом Тома Лемара.

Після цього "галактікос" почали тривалий штурм чужих воріт, який у підсумку завершився хіба що зайвими емоціями.

Реал Мадрид — Жирона 1:1

Голи: Вальверде, 51 — Лемар, 62

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Асенсіо, Мілітао (Гюйсен, 64), Ф. Гарсія (Менді, 79) — Вальверде, Камавінга (Чуамені, 79), Беллінгем (Гюлер, 64) — Б. Діас (Г. Гарсія, 84), Мбаппе, Вінісіус.

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Франсес, Рейс, А. Морено — Циганков, І. Мартін (Бельтран, 84), Вітсель, Лемар (Рінкон, 70), Унахі (Хіль, 70) — Ечеверрі (Руїс, 64, Стуані, 84).

Попередження: Мбаппе, Вальверде — Рінкон