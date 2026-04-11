Іспанія

Команда Фліка швидко захопила ініціативу і не відпустила її до фінального свистка.

Барселона продовжує впевнено рухається до чемпіонського титулу. Після переконливої перемоги над Еспаньйолом у каталонському дербі команда Гансі Фліка збільшила відрив до дев’яти очок.

Матч розпочався без високих темпів, однак Барселона швидко взяла гру під контроль і відкрила рахунок уже на 9-й хвилині. Після розіграшу кутового Ламін Ямаль асистував Феррану Торресу, який виграв боротьбу в повітрі та точно пробив головою. Для нападника це став важливий гол після тривалої безгольової серії.

Перевага господарів зросла ще до перерви: Ямаль знову створив момент, віддавши точну передачу на Торреса, який технічно перекинув воротаря і подвоїв рахунок. Еспаньйол у першому таймі майже не створював небезпеки біля воріт суперника.

Після перерви Барселона продовжувала контролювати гру, хоча темп дещо знизився. Третій гол команди не зарахували через офсайд, однак Еспаньйол зумів скоротити відставання після удару Пола Лосано, скориставшись моментом втрати концентрації господарів.

Гансі Флік відреагував замінами, випустивши свіжих гравців, і Барселона впевнено довела матч до перемоги, не дозволивши супернику розвинути успіх. На 87-й хвилині забив Ламін Ямаль, а ще за дві хвилини Маркус Рашфорд встановив остаточний рахунок – 4:1.

Барселона - Еспаньйол 4:1

Голи: Торрес, 9, 25, Ямаль, 87, Рашфорд, 89 - Лосано, 56

Барселона: Гарсія — Араухо, Мартін (Касадо, 46), Кубарсі, Бальде (Канселу, 65) — Педрі, Гарсія, Гаві (Рашфорд, 64) — Ямаль, Торрес (Ольмо, 74), Лопес (де Йонг, 84)

Еспаньйол: Дмітрович — -, Калеро, Кабрера, Ромеро — Нгонге (Санчес, 64), Гонсалес, Лосано (Пікель, 80), Долан (Фернандес, 46) — Еспосіто — Гарсія (Мілья, 71)

Попередження: Гаві, Гарсія, Касадо — Ель-Хілалі, Еспосіто, Нгонге, Гонсалес