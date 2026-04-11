Україна

Тренер Динамо заявив, що команда не змогла конвертувати ігрову перевагу в голи.

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк прокоментував поразку від Металіста 1925 (0:1) у 23-му турі Української Прем’єр-ліги.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ:

"Програли гру без ударів по наших воротах. Ми бачили — два тайми наша команда володіла перевагою, але не втілили її в забиті м’ячі. Без ударів програли", — заявив наставник.

Костюк також пояснив заміну Едуардо Герреро на Шолу Огундану у другому таймі:

"Нам потрібна була свіжість, потрібна була глибина — що Шола міг нам дати. Тому випустили його туди", — зазначив тренер.

Фахівець прокоментував і другу поспіль поразку команди в чемпіонаті:

"Треба гостріше грати, добігати до своїх зон завершення, якісніше давати передачі. Сьогодні в першому таймі ми бачили вже пусті ворота, влучаємо в гравця — і м’яч вибивається. Моменти створюємо, але, на жаль, є момент, де ми недопрацьовуємо саме в зоні завершення", — сказав Костюк.

Після цього матчу Динамо має 41 очко та посідає четверту сходинку в турнірній таблиці Української Прем’єр-ліги.