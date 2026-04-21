Іспанія

Розпочався 33 тур чемпіонату Іспанії

Атлетік вдома втримав перемогу над Осасуною (1:0)

Початок матчу був за підопічними Вальверде, і під час чергової атаки баски вийшли вперед. На 16-й хвилині Ніко Вільямс увійшов у штрафний майданчик, обіграв двох захисників та пробив. Воротар парирував удар, але першим на добиванні був Гурусета. Нападник в один дотик відправив мʼяч у сітку.

По перерві рахунок матчу не змінився. Гості перехопили ініціативу і в середині другої 45-хвилинки отримали чудову можливість відновити паритет, але Будімір не зміг переграти Сімона.

У доданий час Більбао залишився в меншості. Другу жовту картку отримав півзахисник Гаурегісар. Фінальний штурм не завершився успіхом. Атлетік святкує мінімальну перемогу та обходить Осасуну в турнірній таблиці, посідаючи 9-те місце і маючи у своєму активі 41 пункт. Команда гостей йде слідом: 10-те місце та 39 очок.

Атлетік Більбао - Осасуна 1:0

Гол: Гурусета, 16

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель, Альварес, Лапорт (Вівіан, 75), Берчіче (Бойро, 81) — Руїс де Галаррета (Рего, 65), Хаурегісар (Сансет, 65) — Вільямс, Беренгер (Наварро, 65), Вільямс — Гурусета

Осасуна: Еррера — Розьє, Бойомо, Еррандо (Гомес, 84), Галан — Монкайола (Гарсія, 84), Торро (Муньйос, 71) — Гарсія (Моро, 71), Орос (Барха, 78), Муньйос — Будімір

Попередження: Хаурегісар, Вільямс, Гомес — Орос

Вилучення: Хаурегісар, 90+1

Мальорка з Валенсією розійшлися миром (1:1)

Найцікавіше, а саме забиті мʼячі, відбулося у другому таймі. На початку другої 45-хвилинки острів'яни відкрили рахунок: Саму Коста головою впритул розстріляв Дімітрієвскі.

Згодом гості зрівняли. Ріоха виконав подачу в бік штрафного майданчика, Герра головою продовжив на дальню стійку, а Садік виграв боротьбу із захисником та в падінні замкнув передачу.

Після пропущеного мʼяча команда Демікеліса мала багато можливостей, аби відзначитися, але голкіпер кажанів рятував команду раз за разом. На останній хвилині доданого часу Саму Кошта міг вирвати перемогу, але пробив головою поруч зі стійкою.

У підсумку — бойова нічия, яка дозволяє командам піднятися на одну сходинку вище. Мальорка тепер перебуває на 14-й позиції з 35 очками. Валенсія трішки вище: 13-те місце та 36 очок.

Мальорка — Валенсія 1:1

Голи: Кошта, 49 - Умар, 67

Мальорка: Роман — Маффео, Маскарель (Лопес, 76), Вальєнт, Мохіка — Морланес (Санчес, 76), Дардер — Асано (Віргілі, 56), Торре (Льябрес, 85), Кошта — Мурікі

Валенсія: Дімітрієвські — Коррея (Саравія, 11), Пепелу, Таррега, Гая — Лопес (Данжума, 60), Угринич (Герра, 60), Родрігес, Рамазані (Васкес, 90) — Бельтран (Ріоха, 60), Умар

Попередження: Дімітрієвські, Родрігес