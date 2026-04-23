Іспанія

Переможний дубль на рахунку Ромеро.

Леванте впевнено обіграв Севіллю, наблизивши її впритул до зони вильоту (2:0)

Господарі розпочали активніше, взявши м'яч під свій контроль. У середині першої 45-хвилинки команда Кастро вийшла вперед. Мартінес розіграв штрафний у центрі поля, відпасувавши на Оласагасті. 8-й номер «черпаком» виконав навіс у бік воротарського майданчика, а Ромеро в один дотик з льоту потужним ударом відправив мʼяч у сітку воріт.

По перерві гості перехопили ініціативу, але ніяк не могли знайти підхід до воріт суперника. У доданий час рохібланкос кинулись у фінальний штурм, оголивши оборону. Арріага зі своєї половини поля вибіг у контратаку, обіграв Осо, вийшов віч-на-віч із воротарем та покотив м'яч на Ромеро, перед яким були вже порожні ворота. Нападник холоднокровно реалізував свій момент, знявши питання про переможця.

У підсумку Леванте набирає дуже важливі три очки у боротьбі за виживання. Наразі жаби посідають 19-те місце, маючи у своєму активі 32 бали. Севілья ж погіршила своє становище, залишаючись на 17-й позиції з 34 очками.