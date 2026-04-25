Іспанія

Форвард знайшов щастя в Ліоні після відходу з мадридського клубу.

Батько бразильського нападника Ендріка Дуглас Соуса публічно розкритикував Реал Мадрид за підхід до розвитку свого сина, заявивши, що у клубі футболіст втратив можливість повноцінно грати.

За словами Соуси, ключовим для молодого гравця є саме ігрова практика, яку він не отримував у складі мадридців.

"Вони забрали в нього футбольний майданчик. У Ендріка є така фраза: його футбольний майданчик — це поле. Він хотів лише грати у футбол. У певному сенсі вони забрали в нього цей майданчик. І він знайшов це щастя в ліонському Олімпіку. Він щасливий, уся родина щаслива.

Моя невістка відіграла важливу роль у переході Ендріка до Ліона. Саме це для нас головне — бачити його щасливим", — цитує слова Соуси ESPN Brasil.

Після переходу до Ліона на правах оренди взимку Ендрік демонструє переконливу форму: на його рахунку 7 голів і 6 асистів у 17 матчах, включно з яскравим виступом проти Парі Сен-Жермен.

Раніше у Реалі Мадрид бразилець відчував дефіцит ігрового часу, що й стало причиною тимчасового відходу до французького клубу.