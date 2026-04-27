Іспанія

Основний голкіпер "вершкових" завершує процес відновлення після травми та може з'явитися на полі у протистоянні проти Барселони.

Основний воротар Реала Тібо Куртуа не виходив на поле з середини березня через пошкодження, проте його повернення вже не за горами. За інформацією COPE, бельгієць успішно відновлюється і має бути готовий до матчу проти Барселони.

Поєдинок "вершкових" на виїзді проти "блаугранас" запланований на неділю, 10 травня. Не виключено, що саме в цій грі вирішиться доля чемпіонського титулу, хоча за певних умов каталонці можуть стати недосяжними для суперників уже після наступного туру.

У сезоні-2025/26, поки Тібо перебував у лазареті, пост номер один у мадридському клубі обіймав Андрій Лунін. Українець демонструє непогану гру, зокрема його було визнано найкращим гравцем нещодавнього матчу проти Бетіса (1:1).

