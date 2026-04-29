Якщо Барселона здобуде чемпіонство, португальський захисник стане переможцем чотирьох із п'яти топ-ліг Європи.

Португальський захисник Жоау Канселу може вписати своє ім'я в історію футболу вже найближчими вихідними. Як зазначає портал Goal.com, гравець має всі шанси встановити особливий рекорд і перевершити досягнення таких легенд, як Златан Ібрагімович, Ар'єн Роббен та Кінгслі Коман.

Річ у тім, що ці зіркові футболісти раніше здобували чемпіонські титули у трьох із п'яти провідних європейських ліг. Натомість Канселу, який уже має у своєму активі золоті медалі чемпіонатів Англії (Манчестер Сіті), Італії (Ювентус) та Німеччини (Баварія), перебуває за крок до тріумфу в іспанській Ла Лізі.

Барселона може офіційно гарантувати собі чемпіонський титул вже цими вихідними у матчі проти Осасуни. Якщо ж інтрига збережеться, більш реалістичним сценарієм є те, що каталонці оформлять чемпіонство тижнем пізніше — 10 травня у надпринциповому Ель Класіко проти мадридського Реала.

Канселу, який приєднався до столиці Каталонії на правах оренди, з перших днів став основним гравцем. Португальський універсал вже встиг провести за Барселону 17 матчів у всіх турнірах. Забити один мʼяч та віддати 3 асисти.