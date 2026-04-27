Французький півзахисник не планує залишати мадридський клуб влітку, попри чутки про можливий трансфер та намір керівництва продати гравця.

Півзахисник Реала Едуардо Камавінга не збирається йти з команди найближчим літом, повідомляє видання Marca. За даними джерела, француз має намір відхилити всі пропозиції під час літнього трансферного вікна.

Стверджується, що хавбек не хоче залишати Мадрид і рішуче налаштований переломити ситуацію на свою користь, щоб знову стати ключовим гравцем. Раніше в пресі з'являлася інформація, що "вершкові" планують виставити 23-річного футболіста на трансфер після завершення нинішньої кампанії.

У сезоні-2025/26 Едуардо Камавінга, який захищає кольори Королівського клубу з 2021 року, є одним із найзадіяніших гравців обойми. Він взяв участь у 39 матчах з урахуванням усіх турнірів, відзначившись двома голами та одним асистом. Чинний контракт півзахисника з іспанським грандом розрахований до середини 2029 року.

Наступний матч мадридці проведуть 3 травня о 22:00 проти Еспаньйола.