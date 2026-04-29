Тренер відповів на чутки про Реал Мадрид.
29 квітня 2026, 16:28
Головний тренер Жозе Моурінью відреагував на активні чутки щодо його можливого повернення до Реалу, який шукає нового наставника на тлі нестабільних результатів.
Португалець наголосив, що зараз повністю сконцентрований на роботі з Бенфікою та не обговорює зміну клубу:
“Моя наступна мета — повернути Бенфіку до Ліги чемпіонів”, — зазначив фахівець, фактично охолодивши розмови про можливий переїзд до Мадрида.
Раніше повідомлялося, що керівництво мадридського Реалу розглядає кількох кандидатів на тренерську посаду, серед яких також згадуються інші відомі фахівці європейського футболу.