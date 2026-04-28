Півзахисник "блаугранас" може залишити клуб влітку — розглядається варіант обміну.

Опорний півзахисник Барселони Марк Касадо може залишити клуб під час літнього трансферного вікна.

Як повідомляє Mundo Deportivo, 22-річний футболіст серйозно переглядає своє майбутнє через обмежену кількість ігрових хвилин у команді Гансі Фліка.

Ще нещодавно Касадо розглядався як перспективне рішення для центру поля, однак висока конкуренція в складі призвела до зменшення його ролі. Це змусило гравця змінити позицію — якщо раніше він не хотів залишати клуб, то тепер відкритий до варіантів із переходом.

Керівництво Барселони наразі визначається, який формат угоди буде оптимальним — оренда чи повноцінний трансфер. За інформацією джерела, вартість хавбека оцінюється приблизно у 30 мільйонів євро, а інтерес до нього вже проявляють клуби із Саудівської Аравії.

Також обговорюється варіант, за якого Касадо може бути включений у потенційну угоду щодо Жуана Канселу. Португальський захисник є одним із пріоритетів каталонців для повноцінного підписання, і участь молодого півзахисника в переговорах може допомогти пришвидшити домовленість.

Наразі остаточного рішення не ухвалено, однак ситуація навколо Касадо залишається відкритою, а його майбутнє в Барселоні — під питанням.