Ісі Паласон більше не зіграє у поточному розіграші чемпіонату Іспанії через неспортивну поведінку в матчі з Реал Сосьєдадом.

Гравець іспанського Райо Вальєкано Ісі Паласон зазнав серйозних санкцій від Дисциплінарного комітету Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF). За підсумками скандального матчу проти Реал Сосьєдад (3:3) футболіста відсторонили одразу на сім поєдинків Ла Ліги.

Через це суворе покарання Паласон пропустить усі матчі внутрішнього чемпіонату, що залишилися до кінця сезону. Загальний термін дискваліфікації сформувався з трьох різних правопорушень: 4 матчі — за образу головного арбітра; 2 матчі — за активні протести; 1 матч — як автоматичне покарання за перебір жовтих карток.

Керівництво Райо Вальєкано намагалося захистити свого гравця та подало апеляцію, вважаючи рішення судді несправедливими. Однак Дисциплінарний комітет відхилив позов і залишив вирок у силі. Згідно з офіційним рапортом головного арбітра матчу, причиною прямого вилучення стала агресивна поведінка іспанця:

Вихід на поле для гри, щоб висловити протест проти одного з моїх рішень. Після вилучення він звернувся до мене з такими словами: "Ти негідник", супроводжуючи цей вираз жестом вказівного пальця на мене".

В офіційній заяві Дисциплінарного комітету зазначається, що надані клубом докази не змогли спростувати рапорт судді, який був безпосереднім свідком подій. Дії Паласона були кваліфіковані як порушення двох статей Дисциплінарного кодексу RFEF: статті 127 (протест, що карається двома матчами) та статті 99 (образливий вислів, що тягне за собою чотири матчі бану).

Єдиною втіхою для команди та вболівальників «Райо Вальєкано» є те, що ця дискваліфікація поширюється виключно на іспанські турніри. Санкції не впливають на Лігу конференцій, тому Паласон продовжуватиме бути ключовим гравцем на європейській арені.

Очікується, що він вийде на поле вже завтра у надважливому домашньому поєдинку проти французького Страсбура. Стартовий свисток пролунає о 22:00