Естебан Андрада вдарив капітана Уески після свого вилучення з поля, чим спровокував масову бійку.

Воротар іспанського клубу Реал Сарагоса Естебан Андрада понесе суворе покарання за свою неспортивну поведінку. Іспанська федерація футболу відсторонила 35-річного аргентинця на 13 поєдинків: 12 матчів він пропустить безпосередньо за удар суперника, і ще один — як автоматичне покарання за червону картку.

Інцидент стався у неділю під час напруженого дербі другого дивізіону Іспанії проти Уески. У доданий до другого тайму час Андрада отримав другу жовту картку та мав покинути поле. Однак замість цього обурений голкіпер підбіг до капітана суперників Хорхе Пулідо і завдав йому удару в обличчя.

Цей вчинок миттєво спровокував масову сутичку між командами. Внаслідок бійки арбітр вилучив ще двох футболістів: резервного воротаря Уески Дані Хіменеса та захисника Сарагоси Дані Тасенде. Згодом Естебан Андрада публічно визнав свою провину та висловив жаль з приводу інциденту:

"Правда в тому, що мені дуже, дуже шкода через те, що сталося. Це створює поганий імідж для клубу, для вболівальників, і особливо — для такого професіонала, як я. Тому я щиро перепрошую. За всю мою кар'єру я отримав лише одну червону картку, і то за гру рукою за межами штрафного майданчика", — заявив аргентинець.

Також він звернувся особисто до постраждалого гравця:

"Я хочу вибачитися перед Хорхе Пулідо, бо ми колеги, і, чесно кажучи, це була моя вина. У той момент я втратив концентрацію і контроль над собою. Зараз я тут, щоб прийняти будь-які наслідки та санкції, які накладе на мене ліга, і не скаржитися", — зізнався гравець.

Керівництво Реал Сарагоси оперативно відреагувало на скандал. У своїй офіційній недільній заяві клуб наголосив, що рішуче засуджує те, що сталося, і пообіцяв вжити до гравця відповідних внутрішніх дисциплінарних заходів.

Сам поєдинок завершився поразкою Сарагоси з рахунком 0:1. Цей результат залишає команду в зоні вильоту разом із їхніми недільними суперниками з Уески.