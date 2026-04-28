Іспанія

Француз може отримати покращені умови угоди у таборі "вершкових".

Реал Мадрид планує продовжити контракт із центральним півзахисником Орельєном Чуамені. Про це повідомляє журналіст FootMercato Санті Ауна.

За інформацією джерела, у мадридському клубі розглядають 26-річного француза як важливу частину довгострокового проєкту. Його чинна угода розрахована до літа 2028 року, однак керівництво готове запропонувати новий контракт із покращеними фінансовими умовами.

Попри чутки про інтерес з боку інших клубів, зокрема Манчестер Юнайтед, у Реалі не розглядають варіант із продажем гравця. Навпаки, у клубі прагнуть зберегти одного зі своїх ключових виконавців на довгий термін.

У поточному сезоні Орельєн Чуамені провів за "вершкових" 45 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.