Французький форвард стикається з серією ушкоджень, які суттєво впливають на його стабільність у сезоні.

Кіліан Мбаппе, за інформацією Marca, дедалі більше розчарований частими травмами після переходу в Реал Мадрид.

Французький нападник не може зрозуміти, чому кількість його фізичних проблем різко зросла порівняно з періодом виступів за Парі Сен-Жермен.

У ПСЖ Мбаппе пропускав відносно небагато матчів — близько 42 днів загалом за три сезони. У таборі "вершкових" ситуація кардинально інша: за два роки він уже зіткнувся з 13 різними ушкодженнями.

У нинішньому сезоні проблеми включали травми гомілкостопа, рецидив пошкодження коліна та кілька м’язових рецидивів, які регулярно вибивали гравця з ритму та змушували пропускати важливі матчі.

Останнє м’язове ушкодження в матчі проти Бетіса знову залишило Мбаппе поза грою. Усередині клубу ситуацію оцінюють із занепокоєнням, а сам гравець і тренерський штаб продовжують шукати причини його нестабільної доступності.