Захисник Баварії прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Мюнхенська Баварія напередодні зіграла внічию проти французького Парі Сен-Жермен у домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та за підсумком двох протистоянь залишила турнір.

Після завершення гри захисник "Рекордмайстера" Йонатан Та прокоментував виступ власної команди.

"Обидві гри були дуже близькими, хоча це й були різні матчі. Але зрештою ПСЖ пройшов далі.

Суперники забили ранній гол, а потім добре захищались. Якби ми забили свій гол трохи раніше, ми були б у кращій позиції. На жаль, ми не створили для цього надто багато моментів. Це, звичайно, дуже розчаровує.

Але щоб досягти успіху, потрібно вміти справлятись із різними ситуаціями. Я думаю, що ми можемо пишатись тим, як ми загалом виступили у цьому турнірі", — заявив німецький виконавець.

Французький Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня в Будапешті зустрінеться з лондонським Арсеналом.