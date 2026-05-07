Ліга чемпіонів

Півзахисник ПСЖ Жуан Невеш поділився думками про суперника по фіналу Ліги чемпіонів — лондонський Арсенал. Колектив Луїса Енріке пробився до вирішальної стадії, здолавши у півфінальному протистоянні Баварію із загальним рахунком 6:5. Фінальна зустріч із "канонірами" відбудеться 30 травня.

"Нам доведеться зіграти з однією з найсильніших команд світу, але ми готові. У футболі не завжди перемагає той, хто грає краще, ніколи немає стовідсоткової гарантії. Усе вирішують деталі, і шансів більше у того, хто ефективніше розпоряджається ключовими епізодами.

Два фінали поспіль — це вже серйозний успіх", — заявив Невеш в інтерв'ю після нічиєї 1:1 у Мюнхені.

Нагадаємо, що у минулорічному фіналі ПСЖ розгромив міланський Інтер із рахунком 5:0. Парижани мають шанс вдруге поспіль підняти над головою найпрестижніший клубний трофей Європи.