Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренерський штаб Почеттіно визначився зі складом на літній мундіаль.

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно оголосив фінальну заявку команди на чемпіонат світу-2026.

До підсумкового списку увійшли 26 футболістів (соккеристів?), які представлятимуть країну на майбутньому мундіалі.

ЗАЯВКА США НА ЧС-2026

Воротарі

Метт Тернер (Нью-Інгленд Революшн)

Метт Фріз (Нью-Йорк Сіті)

Кріс Брейді (Чикаго Файр)



Захисники

Сержіньйо Дест (ПСВ)

Кріс Річардс (Крістал Пелас)

Ентоні Робінсон (Фулгем)

Остон Трасті (Селтік)

Майлз Робінсон (Цинциннаті)

Тім Рім (Шарлотт)

Алекс Фріман (Вільярреал)

Максиміліан Арфстен (Коламбус Крю)

Марк Маккензі (Тулуза)

Джо Скаллі (Боруссія Менхенгладбах)



Півзахисники

Тайлер Адамс (Борнмут)

Джованні Рейна (Боруссія Менхенгладбах)

Вестон Маккенні (Ювентус)

Себастьян Берхалтер (Ванкувер Вайткепс)

Крістіан Ролдан (Сіетл Саундерс)

Малік Тілльман (Баєр Леверкузен)



Нападники

Рікардо Пепі (ПСВ)

Крістіан Пулішич (Мілан)

Бренден Ааронсон (Лідс Юнайтед)

Хаджі Райт (Ковентрі Сіті)

Фоларін Балогун (Монако)

Тімоті Веа (Марсель)

Алехандро Сендехас (Америка)

Збірна США підходить до турніру в статусі одного з господарів чемпіонату світу та розраховує успішно виступити перед рідними вболівальниками.

На груповому етапі ЧС-2026 американці зіграють у квартеті D, де їхніми суперниками стануть Парагвай, Австралія та Туреччина.