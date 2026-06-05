Іспанія

18-річний вінгер Барселони отримав престижну індивідуальну нагороду після тріумфального завершення чемпіонату Іспанії.

Гравець Барселони Ламін Ямаль визнаний найкращим футболістом минулого сезону чемпіонату Іспанії. Про це повідомляється на офіційних сторінках Ла Ліги.

18-річний іспанець став одним із ключових гравців каталонського клубу, який зумів захистити чемпіонський титул. За підсумками сезону Барселона набрала 94 очки і знову посіла перше місце в турнірній таблиці.

У завершальному розіграші чемпіонату Ламін відзначився 16 забитими м'ячами та 12 асистами. Трудовий договір молодого гравця з Барселоною розрахований до 2031 року, а його вартість, за даними порталу Transfermarkt, оцінюється у 200 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Перес готує €150 млн за Олісе.