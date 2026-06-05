18-річний вінгер Барселони отримав престижну індивідуальну нагороду після тріумфального завершення чемпіонату Іспанії.
Ламін Ямаль, getty images
05 червня 2026, 16:39
Гравець Барселони Ламін Ямаль визнаний найкращим футболістом минулого сезону чемпіонату Іспанії. Про це повідомляється на офіційних сторінках Ла Ліги.
18-річний іспанець став одним із ключових гравців каталонського клубу, який зумів захистити чемпіонський титул. За підсумками сезону Барселона набрала 94 очки і знову посіла перше місце в турнірній таблиці.
У завершальному розіграші чемпіонату Ламін відзначився 16 забитими м'ячами та 12 асистами. Трудовий договір молодого гравця з Барселоною розрахований до 2031 року, а його вартість, за даними порталу Transfermarkt, оцінюється у 200 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Перес готує €150 млн за Олісе.