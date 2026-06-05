Іспанія

Мадридський клуб планує побити власний трансферний рекорд заради підписання Майкла Олісе.

Мадридський Реал готується підірвати трансферний ринок напередодні президентських виборів. Як повідомляє авторитетне британське видання The Telegraph, чинний президент клубу Флорентіно Перес готовий запропонувати 150 мільйонів євро за 24-річного вінгера мюнхенської Баварії та збірної Франції Майкла Олісе.

Під час передвиборчої кампанії Перес пообіцяв, що в разі свого переобрання у неділю, вже наступного вівторка він зробить багатомільйонну пропозицію щодо гравця рівня Галактікос.

Попри те, що функціонер в ефірі іспанського телебачення публічно заперечив, що цим футболістом є Олісе, журналісти The Telegraph впевнені: француз — справжня ціль мадридців. Медійна стратегія Переса дуже нагадує ситуацію 2003 року, коли він до останнього відхрещувався від трансферу Девіда Бекхема легендарною фразою "ніколи, ніколи, ніколи", перш ніж той одягнув білу футболку Реала.

Майкл Олісе провів феноменальний сезон у Німеччині, ставши найкращим гравцем Бундесліги 2025/26. Загалом з моменту переходу до Баварії у 2024 році він відзначився 42 голами та 47 асистами у 107 матчах. Повідомляється, що придбання французького таланта є особистим проханням Жозе Моурінью.

Очікується, що португалець офіційно очолить королівський клуб, якщо Перес виграє вибори у свого конкурента Енріке Рікельме (який, зі свого боку, обіцяє фанатам прихід Ерлінга Голанда). У разі здійснення угоди, трансфер Олісе за 150 мільйонів євро стане найдорожчим в історії мадридського Реала, перевершивши перехід Джуда Беллінгема.

Проте домовитися з мюнхенцями буде вкрай важко. Керівництво Баварії вже заявило, що їхня зірка не продається, покладаючись на чинний контракт вінгера, який розрахований до 2029 року.