Український легіонер був ключовим на правому фланзі атаки — його дії високо оцінили турецькі аналітики.
Олександр Зубков, getty images
29 вересня 2025, 09:57
Трабзонспор здобув драматичну перемогу над Карагюмрюком з рахунком 4:3 у матчі 7-го туру Суперліги Туреччини сезону 2025/26.
Український півзахисник Олександр Зубков вийшов у стартовому складі і провів на полі 80 хвилин, після чого був замінений. Його гру високо оцінив відомий турецький футбольний аналітик Халдун Домач.
"Саме завдяки виграним підбиранням, а особливо організації гри на правому фланзі дуетом Зубков – Піна за підтримки Аугусто, бордово-блакитна команда змогла створити позитивне враження у першій половині", — цитує Домача видання Günebakış.
У поточному сезоні Зубков уже провів 7 матчів за Трабзонспор, у яких відзначився трьома гольовими передачами.