Туреччина

Український легіонер був ключовим на правому фланзі атаки — його дії високо оцінили турецькі аналітики.

Трабзонспор здобув драматичну перемогу над Карагюмрюком з рахунком 4:3 у матчі 7-го туру Суперліги Туреччини сезону 2025/26.

Український півзахисник Олександр Зубков вийшов у стартовому складі і провів на полі 80 хвилин, після чого був замінений. Його гру високо оцінив відомий турецький футбольний аналітик Халдун Домач.

"Саме завдяки виграним підбиранням, а особливо організації гри на правому фланзі дуетом Зубков – Піна за підтримки Аугусто, бордово-блакитна команда змогла створити позитивне враження у першій половині", — цитує Домача видання Günebakış.

У поточному сезоні Зубков уже провів 7 матчів за Трабзонспор, у яких відзначився трьома гольовими передачами.