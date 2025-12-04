Туреччина

Український форвард відкрив рахунок у матчі проти Ванспора та допоміг команді здобути перемогу 2:0.

Український нападник Трабзонспора Данило Сікан відзначився голом у матчі Кубка Туреччини проти Ванспора сезону-2025/26.

Форвард вийшов у стартовому складі та на 65-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Пізніше, за шість хвилин до фінального свистка, автогол від Чавушоглу оформив підсумкову перемогу Трабзонспора з рахунком 2:0.

Для Сікана це другий гол у 11 матчах поточного сезону.

Сікан приєднався до Трабзонспора у січні 2025 року, перейшовши з Шахтаря за шість мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Гамбург зробив крок до трансферу Сікана.