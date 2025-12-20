Турецький клуб активує клаусулу гравця на суму понад 20 млн євро.
Джої Верман, Фабріціо Романо
20 грудня 2025, 13:53
Фенербахче погодив трансфер півзахисника ПСВ Джої Вермана. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, стамбульський клуб готовий активувати клаусулу у контракті 27-річного нідерландця, яка перевищує 20 мільйонів євро.
Сам футболіст уже узгодив особисті умови контракту з Фенербахче та готовий до переїзду в Туреччину.
Очікується, що найближчим часом трансфер буде офіційно підтверджений.
У поточному сезоні Джої Верман провів за ПСВ 22 матчі, забив 8 голів та віддав 7 асистів.