Туреччина

Турецький клуб активує клаусулу гравця на суму понад 20 млн євро.

Фенербахче погодив трансфер півзахисника ПСВ Джої Вермана. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, стамбульський клуб готовий активувати клаусулу у контракті 27-річного нідерландця, яка перевищує 20 мільйонів євро.

Сам футболіст уже узгодив особисті умови контракту з Фенербахче та готовий до переїзду в Туреччину.

Очікується, що найближчим часом трансфер буде офіційно підтверджений.

У поточному сезоні Джої Верман провів за ПСВ 22 матчі, забив 8 голів та віддав 7 асистів.