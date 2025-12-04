Туреччина

Український форвард прокоментував важкий матч та оцінив свої перспективи в команді.

Український нападник Трабзонспора Данило Сікан висловився після перемоги над Ванспором (2:0) у фіналі кваліфікації Кубка Туреччини, в якому він забив один із голів. Форвард підкреслив, що матч був непростим і дав важливу ігрову практику тим футболістам, які раніше отримували мало часу на полі.

"Складно грати в таких матчах, проти таких суперників. Для нас це був важкий поєдинок. Склад постійно змінюється. У цьому матчі такі гравці, як я, та інші, у кого було мало ігрового часу, грали разом. Ми доклали всіх зусиль. Мій гол був корисний для мене і додасть енергії.

Кожен матч буде складним. Гезтепе – один із таких суперників. Ігри в турецькій лізі завжди непрості. Наші суперники грали раніше, у тому матчі вони не показали своєї найкращої гри, але проти нас вони постараються продемонструвати відмінний футбол. Як і будь-який інший поєдинок, ця гра буде важкою", – сказав Сікан у коментарі 61saat.

У нинішньому сезоні Данило Сікан провів 11 матчів за Трабзонспор і забив два голи.