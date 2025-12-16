Туреччина

Англієць відмовив Мілану заради роботи з Моурінью, але після звільнення португальця став непотрібним у Туреччині.

Казка англійського захисника Арчі Брауна в турецькій Суперлізі перетворилася на жах.

Фенербахче готовий продати 23-річного футболіста вже в січні, лише через пів року після його гучного переходу з бельгійського Гента. Минулого літа Браун був однією з найбажаніших цілей на ринку. Італійський Мілан бачив у ньому ідеального дублера для Тео Ернандеса.

Сторони навіть досягли принципової домовленості. Проте в останній момент Фенербахче перехопив гравця, запропонувавши кращі фінансові умови. Ключовим фактором для Брауна стала можливість працювати під керівництвом Жозе Моурінью.

Однак цей план провалився: Особливого звільнили ще наприкінці серпня, а англієць залишився без свого головного покровителя. Нинішній наставник стамбульського гранда,Доменіко Тедеско, не бачить Брауна у своїй довгостроковій стратегії.

Тренер готує масштабну кадрову чистку в січні, щоб наздогнати в таблиці Галатасарай. Попри те, що Браун встиг зіграти 25 матчів (понад 1700 хвилин) у поточному сезоні, його позиції в клубі вважають хитким.

Ситуацію ускладнює ще й свіжа травма, яку захисник отримав у нещодавньому переможному матчі проти Коньяспора (4:0). Разом із Брауном на вихід можуть піти такі відомі гравці, як Дженк Тосун, Родріго Бекао та Емре Мор.