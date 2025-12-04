Туреччина

Форвард Фенербахче святкував гол ексгібіціоністським жестом, клуб звернувся до прокуратури.

Форвард Фенербахче Джон Дуран опинився в центрі скандалу після дербі проти Галатасарая в 14 турі чемпіонату Туреччини, яке завершилося внічию 1:1.

На 95-й хвилині Дуран зрівняв рахунок і відзначився неоднозначним святкуванням — він схопив себе за пах перед фанатами.

За повідомленням Hurriyet, Галатасарай подав скаргу до прокуратури при Анатолійському палаці правосуддя, вимагаючи порушення кримінальної справи проти Дурана. У заяві клуб звинуватив форварда у домаганнях та ексгібіціонізмі.

Інцидент викликав бурхливу реакцію в турецьких ЗМІ та серед уболівальників, а правова оцінка дій футболіста очікується найближчим часом.

