Захисник Трабзонспора зрівнявся за кількістю гольових передач з Артемом Кравцем.
Арсеній Батагов (праворуч), getty images
24 листопада 2025, 22:30
Український оборонець Трабзонспора Арсеній Батагов, оформивши сьогодні два асисти у матчі проти Башакшехіра (4:3), піднявся в рейтингу українських асистентів у чемпіонаті Туреччини.
Після цього поєдинку в активі Батагова стало три результативні передачі, і він наздогнав колишнього нападника Динамо Артема Кравця, який має стільки ж асистів у турецькій Суперлізі.
Вищі показники мають лише кілька ексдинамівців, які свого часу успішно виступали в Туреччині. Найбільше асистів оформив Микола Морозюк — вісім результативних передач за час гри за Різеспор.
Рейтинг українських асистентів у чемпіонаті Туреччини:
8 – Микола Морозюк (Різеспор)
7 – Сергій Рибалка (Сівасспор)
7 – Юрій Шелепницький (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денізліспор)
6 – Сергій Ребров (Фенербахче)
4 – Олександр Зубков (Трабзонспор)
3 – Євген Селезньов (2 – Карабюкспор, 1 – Акхісарспор)
3 – Артем Кравець (2 – Коньяспор, 1 – Кайсеріспор)
3 – Арсеній Батагов (Трабзонспор)
2 – Юрій Калитвинцев (Трабзонспор)
2 – Олександр Кучер (Кайсеріспор)
1 – Владислав Кулач (Ескішехірспор)
1 – Артем Мілевський (Газіантепспор)
1 – Данило Сікан (Трабзонспор)
1 – Сергій Гусєв (Алтай)
1 – Сергій Беженар (Ерзурумспор)
1 – Андрій Блізніченко (Карабюкспор)
