Туреччина

Захисник Трабзонспора зрівнявся за кількістю гольових передач з Артемом Кравцем.

Український оборонець Трабзонспора Арсеній Батагов, оформивши сьогодні два асисти у матчі проти Башакшехіра (4:3), піднявся в рейтингу українських асистентів у чемпіонаті Туреччини.

Після цього поєдинку в активі Батагова стало три результативні передачі, і він наздогнав колишнього нападника Динамо Артема Кравця, який має стільки ж асистів у турецькій Суперлізі.

Вищі показники мають лише кілька ексдинамівців, які свого часу успішно виступали в Туреччині. Найбільше асистів оформив Микола Морозюк — вісім результативних передач за час гри за Різеспор.

Рейтинг українських асистентів у чемпіонаті Туреччини:

8 – Микола Морозюк (Різеспор)

7 – Сергій Рибалка (Сівасспор)

7 – Юрій Шелепницький (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денізліспор)

6 – Сергій Ребров (Фенербахче)

4 – Олександр Зубков (Трабзонспор)

3 – Євген Селезньов (2 – Карабюкспор, 1 – Акхісарспор)

3 – Артем Кравець (2 – Коньяспор, 1 – Кайсеріспор)

3 – Арсеній Батагов (Трабзонспор)

2 – Юрій Калитвинцев (Трабзонспор)

2 – Олександр Кучер (Кайсеріспор)

1 – Владислав Кулач (Ескішехірспор)

1 – Артем Мілевський (Газіантепспор)

1 – Данило Сікан (Трабзонспор)

1 – Сергій Гусєв (Алтай)

1 – Сергій Беженар (Ерзурумспор)

1 – Андрій Блізніченко (Карабюкспор)

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор визначився з цінником на Батагова.