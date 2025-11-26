Туреччина

Польський форвард Барселони не планує покидати клуб щонайменше до кінця сезону.

Нападник Барселони Роберт Левандовські відхилив пропозицію про перехід до турецького Фенербахче. Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Фенербахче розпочав переговори щодо трансферу 37-річного польського форварда. Однак, за даними джерела, Левандовські відмовився приєднуватися до турецького клубу вже у січні.

Як стверджується, футболіст має намір залишитися у складі "синьо-гранатових" принаймні до завершення поточного сезону.

У цій кампанії Левандовські провів 14 матчів у всіх турнірах, відзначившись вісьмома забитими м'ячами. Чинний контракт гравця з Барселоною закінчується наступного літа.