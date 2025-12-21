Туреччина

Агент українського нападника наступного тижня прибуде до Туреччини для вирішальних перемовин.

Український форвард Трабзонспора Данило Сікан опинився на роздоріжжі. Попри тривалий контракт із турецьким клубом, 24-річний нападник привернув увагу команд із іспанської Ла Ліги та німецької Бундесліги.

Як повідомляє турецький журналіст Хасан Тюнджел, найближчі дні стануть визначальними для кар'єри вихованця Шахтаря.

За інформацією джерела, представник футболіста має прибути до Трабзона вже наступного тижня. Мета візиту — зустріч із керівництвом клубу та, можливо, головним тренером, щоб обговорити подальші перспективи українця.

Сікан перейшов до Трабзонспора у січні 2025 року, за 6 млн євро. Проте наразі його виступи викликають неоднозначну реакцію у місцевих медіа та вболівальників.

Употочному сезоні нападник зіграв 14 ігор у всіх турнірах та забив 2 мʼячі. Контракт з турецьким клубом розрахований до літа 2029 року. Експерти з Transfermarkt оцінюють українця у 5 млн євро.