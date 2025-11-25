Поляк хоче контракт на 2,5 роки, а не на один.
Роберт Левандовські, Getty Images
25 листопада 2025, 14:30
Центральний нападник Барселони Роберт Левандовські розглядає варіант продовження кар’єри в топклубі турецького чемпіонату.
За даними Fotomac, Фенербахче провів переговори з агентом 37-річного поляка й запропонував однолітній договір. Левандовські залишився незадоволеним умовами й вимагає угоди на 2,5 роки.
Його чинний контракт із Барселоною спливає влітку 2026 року. Фенербахче бачить у Левандовські зіркове підсилення атаки, але сторони ще не дійшли згоди.
У поточному сезоні Левандовскі провів 13 матчів, забивши 8 голів.
