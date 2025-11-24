Туреччина

Український захисник провів один із найкращих поєдинків у чемпіонаті Туреччини.

Український оборонець Трабзонспора Арсеній Батагов провів блискучий матч у чемпіонаті Туреччини, допомігши своїй команді здобути непросту виїзну перемогу над Башакшехіром.

У цьому поєдинку Батагов оформив одразу дві результативні передачі, вплинувши на підсумковий рахунок — 4:3 на користь Трабзонспора.

Разом із ним повний матч відіграв і ще один українець — Олександр Зубков, тоді як Данило Сікан провів усю зустріч на лаві запасних.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор визначився з цінником на Батагова.