Туреччина

Німець може переїхати в Стамбул.

Стамбульський Галатасарай має намір оформити трансфер центрального захисника Реал Мадрид Антоніо Рюдігера. Про це повідомляє Fanatik.

За інформацію джерела, «леви» хочуть вже цієї зими підписати 32-річного німця, незважаючи на те, що влітку в нього завершується контракт з «вершковими».

Зазначається, що сам футболіст відкритий до переходу в іншу команду.

Цього сезону Антоніо Рюдігер відіграв за Реал Мадрид пʼять матчів в усіх турнірах.