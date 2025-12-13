Німець може переїхати в Стамбул.
Антоніо Рюдігер, Getty images
13 грудня 2025, 14:25
Стамбульський Галатасарай має намір оформити трансфер центрального захисника Реал Мадрид Антоніо Рюдігера. Про це повідомляє Fanatik.
За інформацію джерела, «леви» хочуть вже цієї зими підписати 32-річного німця, незважаючи на те, що влітку в нього завершується контракт з «вершковими».
Зазначається, що сам футболіст відкритий до переходу в іншу команду.
Цього сезону Антоніо Рюдігер відіграв за Реал Мадрид пʼять матчів в усіх турнірах.