Контракт тренера завершиться влітку, а успіхи в Лізі чемпіонів привернули увагу клубів.

Головний тренер Галатасарая Окан Бурук опинився у сфері інтересів Тоттенгема та Лаціо, повідомляє TuttoMercatoWeb.

У поточному сезоні 52-річний наставник вивів турецький клуб у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що привернуло увагу ряду європейських команд. Інтерес посилився через те, що контракт Бурука завершується наприкінці сезону.

Окан Бурук очолює Галатасарай з літа 2022 року. Раніше він працював із Елазігспором, Газіантепспором, Сівасспором, Гезтепе, Акхісар Беледіє, Різеспором і Башакшехіром, а свою тренерську кар’єру розпочинав як асистент у збірній Туреччини.