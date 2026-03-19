Ліга чемпіонів

В усьому винен арбітр матчу.

Головний тренер стамбульського Галатасарая Окан Бурук висловився після нищівної поразки від Ліверпуля (0:4) в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Протягом усього матчу Ібраїма Конате з легкістю робив усілякі фоли проти Віктора Осімхена. Ми чекали на найкращого арбітра у світі, а отримали найгіршого.

Але наш суперник грав набагато краще за нас. Ми втратили впевненість. Наші вболівальники чекали набагато сміливішого Галатасараю, але все пішло не так, як ми хотіли", – сказав Бурук.

На матчі працювала бригада арбітрів на чолі із Павелом Рачковським. Спочатку на матч було призначено Шимона Марчиняка, але з невідомих причин його було замінено.