У протистоянні сили впливу двох гучних європейських арен англійська виявилась значно більш потужною.
Ліверпуль — Галатасарай, Getty Images
19 березня 2026, 00:04
Галатасарай:
Ліверпуль — Галатасарай 4:0 (перший матч — 0:1)
Голи: Собослаї, 25, Екітіке, 51, Гравенберх, 53, Салах, 62
Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг (Джонс, 67), Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх (Ньйоні, 89), Мак Аллістер — Салах (Гакпо, 74), Екітіке (К'єза, 89), Вірц (Нгумоа, 89).
Чакир — Бої (Сане, 46), Сінго, Бардакджі (Елмали, 73), Якобс — Торрейра (Акгюн, 60), Леміна — Шоллої, Сара, Їлмаз — Осімген (Ланг, 46, Ікарді, 80).