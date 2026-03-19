Ліверпуль — Галатасарай 4:0 (перший матч — 0:1)
Голи: Собослаї, 25, Екітіке, 51, Гравенберх, 53, Салах, 62

Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг (Джонс, 67), Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх (Ньйоні, 89), Мак Аллістер — Салах (Гакпо, 74), Екітіке (К'єза, 89), Вірц (Нгумоа, 89).

Галатасарай: Чакир — Бої (Сане, 46), Сінго, Бардакджі (Елмали, 73), Якобс — Торрейра (Акгюн, 60), Леміна — Шоллої, Сара, Їлмаз — Осімген (Ланг, 46, Ікарді, 80).