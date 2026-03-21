Ліга чемпіонів

Секретар клубу заявив, що англійці намагаються відвернути увагу від інциденту з травмою Ноа Ланга.

Турецький Галатасарай відреагував на заяву Ліверпуля щодо расистських образ на адресу Ібраїми Конате після матчу Ліги чемпіонів.

Представник стамбульського клубу Ерaй Язган виступив із різкою критикою англійської сторони, звинувативши її у спробі маніпуляції інформаційним порядком денним.

За словами функціонера, у Ліверпулі нібито не вибачилися за інцидент, унаслідок якого гравець Галатасарая Ноа Ланг зазнав серйозної травми, і намагаються переключити увагу на іншу тему.

"Ліверпуль не запропонував жодних вибачень нашому клубу або нашому гравцю. Це неприйнятно. Це мовчання та ігнорування відповідальності є спробою приховати інцидент.

Поки Ліверпуль навіть не вибачився, вони намагаються відвернути увагу, згадуючи вигадані заяви, які, за їхніми словами, були зроблені в соціальних мережах щодо їхнього гравця Ібраїми Конате.

Коли існує серйозна ситуація, що загрожує здоров’ю гравця, Ліверпуль намагається змінити тему. Такий клуб, як Ліверпуль, повинен спочатку відповісти за скандал, який стався на їхньому полі, і без зволікань принести необхідні вибачення.

УЄФА вже розпочав розслідування інциденту, внаслідок якого Ланг отримав травму. Ми також контактували з ними. Ми цього так не залишимо", — заявив Язган для A Spor.

Раніше Ліверпуль опублікував офіційну заяву, в якій засудив расистські образи на адресу Конате після поєдинку проти Галатасарая. Водночас турецька сторона наполягає, що головним питанням залишається інцидент із травмуванням їхнього футболіста, який потребував хірургічного втручання.

Очікується, що УЄФА найближчим часом надасть офіційну оцінку ситуації після завершення розслідування.