Після інциденту на матчі проти Ліверпуля клуб консультується з юристами щодо компенсації та відповідальності.

Генеральний секретар Галатасарая Ерай Язган заявив, що клуб звернеться до УЄФА з вимогою компенсації після серйозної травми свого гравця Ноа Ланга під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Нідерландець отримав травму пальця, врізавшись у рекламний щит на Енфілді у другому таймі. Його негайно винесли на ношах та доставили до лікарні для операції.

"Після матчу ми подали скаргу до УЄФА, вони провели розслідування. Ми консультуємося з юристами і подамо запит про компенсацію. Якщо наша вимога не буде задоволена, можемо звернутися до суду. Наш пріоритет – здоров’я гравців, а не гроші. Також будемо вимагати покарання для осіб, які проявили недбалість", – зазначив Язган в ефірі HT Spor.

Галатасарай поступився Ліверпулю з рахунком 0:4 після перемоги в першому матчі 1:0, але серйозні травми Ланга та іншого гравця, Осімгена, який зламав руку, стали однією з головних тем після зустрічі.