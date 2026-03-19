Ліга чемпіонів

Ліверпуль розгромив Галатасарай з рахунком 4:0 у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та вийшов до чвертьфіналу турніру.

Рахунок у грі відкрив Домінік Собослаї на 25-й хвилині. Після перерви перевагу господарів збільшив Уго Екітіке (51), а вже за дві хвилини третій м’яч забив Райан Гравенберх. Крапку в поєдинку поставив Мохамед Салах на 62-й хвилині, реабілітувавшись за нереалізований пенальті до перерви.

Нагадаємо, що у першій зустрічі перемогу здобув турецький клуб з рахунком 1:0, проте за сумою двох матчів Ліверпуль упевнено пройшов далі.

Суперником Ліверпуля у чвертьфіналі Ліги чемпіонів стане ПСЖ.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Галатасарай у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Ліверпуль — Галатасарай 4:0 (перший матч — 0:1)

Голи: Собослаї, 25, Екітіке, 51, Гравенберх, 53, Салах, 62



Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг (Джонс, 67), Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх (Ньйоні, 89), Мак Аллістер — Салах (Гакпо, 74), Екітіке (К'єза, 89), Вірц (Нгумоа, 89).

: Чакир — Бої (Сане, 46), Сінго, Бардакджі (Елмали, 73), Якобс — Торрейра (Акгюн, 60), Леміна — Шоллої, Сара, Їлмаз — Осімген (Ланг, 46, Ікарді, 80).