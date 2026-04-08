Керманич Галатасараю не залишився в стороні трагедії світового футболу.

Напередодні стало відомо про смерть легендарного румунського тренера Мірчі Луческу у відділенні реанімації Університетської лікарні Бухареста.

Головний тренер турецького Галатасарая Фатіх Терім виступив із публічним зверненням до спільноти з приводу трагічної новини про фахівця, із яким тричі перетинався на тренерському містку.

"Дорогий Мірчо,

Писати ці рядки зовсім нелегко.

Але як два футболісти, які провели майже все своє життя в оточенні неповторного аромату трави в межах ліній зеленого поля чи поруч із ним, під величезною відповідальністю, яку не кожен має змогу відчути за своє життя, цю історію маємо завершити без мовчання.

За останні півстоліття люди змінювались, часи змінювались, футбол змінювався, світ змінювався. Але твоя пристрасть до футболу ніколи не зменшувалась.

Зрештою, ми стали різними реченнями в одній історії. Ті самі радощі, печалі, бурі, розчарування... Ми вигравали, ми програвали, нас критикували, нас вітали, нас розуміли, іноді нас зовсім не розуміли. Я думаю, що нас зблизила наша відданість грі.

Можливо, саме тому доля востаннє привела тебе саме до Стамбула, міста, яке ти так любив.

Це прощальний лист, укорінений у повазі. Ви віддавали футболу належне до самого кінця. Ти так багато дав не лише Румунії чи Туреччині, а й самій грі.

І я знаю: де б ти там зараз не був, не зосереджуйся на футболі.

Спочивай із миром, друже", — ідеться в заяві турецького керманича.

Нагадаємо, що останні дні життя Луческу провів у стані штучної коми, поки лікарі боролись за його стабілізацію.