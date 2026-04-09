Туреччина

Турецький гранд готує амбітну трансферну кампанію із прицілом на зірок Ліверпуля.

Галатасарай планує здійснити гучні трансфери влітку, розпочавши роботу над підписанням лідерів Ліверпуля — Мохамеда Салаха та Вірджила ван Дейка.

За інформацією A Spor, стамбульський клуб уже вивчає можливості для реалізації цих переходів. При цьому особлива увага приділяється фінансовій складовій потенційних угод.

Раніше стало відомо, що 33-річний Салах має намір залишити Ліверпуль після завершення сезону. Водночас контракт 34-річного ван Дейка з англійським клубом чинний до літа 2027 року.

Щоб зменшити витрати на трансфери, Галатасарай може включити до угоди свого гравця — 28-річного крайнього захисника Роланда Шаллаї, який виступає за збірну Угорщини. У поточному сезоні він провів 40 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав шість результативних передач.