Півзахисник Боруссії Д може змінити клуб і розглядає варіанти за межами Німеччини.

Нападник Юліан Брандт може залишити Боруссію Д вже цього літа, адже його контракт добігає кінця.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, інтерес до німецького півзахисника проявляють одразу кілька клубів, серед яких Астон Вілла, Рома та Фенербахче.

29-річний футболіст розглядає можливість продовження кар’єри за кордоном і відкритий до пропозицій із топчемпіонатів Європи, зокрема Іспанії, Італії та Англії.

Брандт приєднався до Боруссії Д у 2019 році після переходу з Баєра за 25 мільйонів євро. Відтоді він став важливою частиною команди, провівши 300 матчів, у яких відзначився 56 голами та 69 результативними передачами.