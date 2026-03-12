Туреччина

У захисника збірної України діагностували часткове пошкодження зв’язок.

Захисник Трабзонспор та збірна України з футболу Арсеній Батагов отримав травму коліна. Медичне обстеження показало часткове пошкодження зв’язок і набряк великогомілкової кістки. Терміни повернення гравця поки що не повідомляються.

Про це розповів лікар клубу Ахмет Бешир:

"Після матчу з Кайсеріспор у нашого гравця Арсенія Батагова з’явилися біль і набряк у правому коліні. Обстеження та рентгенографія виявили часткове пошкодження зв’язок у задній частині правого коліна і поширений набряк кістки в задній частині великогомілкової кістки. Наша медична команда вже почала лікування гравця", — зазначив лікар.

24-річний центральний захисник зазнав ушкодження під час тренування турецького клубу. Раніше повідомлялося, що навіть у разі виклику до табору збірної України він навряд чи зможе допомогти команді у стикових матчах відбору на Чемпіонат світу з футболу 2026.

Нагадаємо, що раніше Батагов уже потрапляв до заявки національної команди на матчі кваліфікації до мундіалю, однак тоді також був змушений пропустити ігри через травму.

У поточному сезоні захисник провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол і віддав три результативні передачі.

У півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу збірна України 26 березня зіграє проти збірна Швеції з футболу. У разі перемоги команда Сергій Ребров 31 березня зустрінеться з переможцем пари збірна Польщі з футболу — збірна Албанії з футболу.

У разі успішного проходження плейоф та виходу на ЧС-2026 збірна України зіграє у групі F, де її суперниками стануть збірна Нідерландів з футболу, збірна Тунісу з футболу та збірна Японії з футболу.