Форвард Галатасарая уникнув найгіршого сценарію, але пропустить матч збірної Нідерландів.

Нападник Галатасарая Ноа Ланг зазнав серйозного ушкодження під час матчу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля та був змушений перенести операцію. Водночас загрози повного відриву пальця, про яку раніше повідомлялося, вдалося уникнути.

Як інформує офіційний сайт турецького клубу, футболіст залишився в Англії після гри, де йому оперативно провели хірургічне втручання. За словами клубного лікаря Єнера Індже, операція пройшла успішно, і наразі стан гравця не викликає серйозних побоювань.

Медичний штаб Галатасарая продовжує уважно стежити за відновленням Ланга та підтримує зв’язок із лікарями збірної Нідерландів. Відомо, що через травму футболіст пропустить найближчий товариський матч національної команди проти Норвегії, який відбудеться 27 березня.

Подальші терміни повернення гравця визначатимуться після додаткових обстежень.