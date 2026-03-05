Туреччина

Українець є одним з лідерів "моряків".

Головний тренер турецького Трабзонспору Фатіх Текке висловився про українського вінгера Олександра Зубкова.

"Зубков — дуже цінний гравець для нас, особливо завдяки своїм індивідуальним якостям на фланзі. Сподіваємося, що зможемо давати йому більше ігрового часу", — заявив Текке.

У поточному сезоні Олександр Зубков відіграв за Трабзонспор 25 матчів, забив три голи та віддав вісім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Зубков відновився після травми та повернувся у загальну групу Трабзонспора.