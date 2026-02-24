Туреччина

Український вінгер готується до матчу 24 туру Суперліги проти Карагюмрюка.

Вінгер збірної України Олександр Зубков вперше за тривалий час приєднався до тренувань у загальній групі Трабзонспора. 29-річний футболіст відновився після травми, яку отримав 30 січня у матчі проти Антальяспора і пропустив чотири поєдинки клубу.

За повідомленням пресслужби турецького клубу, Зубков провів повноцінне тренування з командою перед матчем 24 туру Суперліги і, ймовірно, буде готовий вийти на поле проти Карагюмрюка 27 лютого.

У поточному сезоні українець зіграв 23 матчі за Трабзонспор, забив три голи та віддав вісім результативних передач. Раніше його визнали найкращим правим вінгером чемпіонату Туреччини у 2025 році.