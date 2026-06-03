Туреччина

У Трабзонспорі на одного українця стало менше.

Грецький АЕК офіційно оголосив про підписання контракту з українським вінгером Олександром Зубковим. За інформацією джерел, сума трансферу склала близько 4 мільйонів євро. До переїзду в Грецію футболіст захищав кольори турецького Трабзонспора.

Нагадаємо, що Зубков приєднався до клубу з Трабзона взимку 2025 року, перейшовши з донецького Шахтаря. Тоді ця угода обійшлася туркам у 6 мільйонів євро. В чемпіонаті Туреччини українець швидко адаптувався і став одним із лідерів колективу.

Його впевнена гра та результативні дії допомогли команді завоювати Кубок Туреччини. У минулому сезоні-2025/26 Олександр Зубков стабільно виступав за свій колишній клуб. Загалом український вінгер провів 37 матчів у всіх турнірах, відзначившись 4 забитими м'ячами та записавши до свого активу 7 результативних передач.

Тепер на гравця чекає виклик у чемпіонаті Греції. Новий клуб Зубкова став чемпіоном Суперліги та зіграє у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.