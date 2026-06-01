Вінгер збірної України вже найближчим часом пройде медогляд перед переходом до АЕК Афіни.
Олександр Зубков, Getty Images
01 червня 2026, 23:00
Нападник Олександр Зубков залишить Трабзонспор та стане гравцем АЕК Афіни. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, грецький клуб уже досяг повної домовленості з Трабзонспором щодо трансферу 29-річного українського вінгера. Найближчим часом футболіст вирушить на медичне обстеження, після чого підпише контракт із клубом з Афін.
Раніше повідомлялося, що українець розглядав варіант із переїздом до МЛС, однак у підсумку продовжить кар’єру в Європі.
У Трабзонспорі Зубков був одним із лідерів команди та допоміг клубу виграти Кубок Туреччини. Турецькі ЗМІ також повідомляли, що керівництво "бордово-синіх" хотіло отримати за трансфер футболіста щонайменше шість мільйонів євро.
У сезоні-2025/26 Олександр Зубков провів 37 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.