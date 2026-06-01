Вінгер збірної України вже найближчим часом пройде медогляд перед переходом до АЕК Афіни.

Нападник Олександр Зубков залишить Трабзонспор та стане гравцем АЕК Афіни. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, грецький клуб уже досяг повної домовленості з Трабзонспором щодо трансферу 29-річного українського вінгера. Найближчим часом футболіст вирушить на медичне обстеження, після чого підпише контракт із клубом з Афін.

Раніше повідомлялося, що українець розглядав варіант із переїздом до МЛС, однак у підсумку продовжить кар’єру в Європі.

У Трабзонспорі Зубков був одним із лідерів команди та допоміг клубу виграти Кубок Туреччини. Турецькі ЗМІ також повідомляли, що керівництво "бордово-синіх" хотіло отримати за трансфер футболіста щонайменше шість мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Олександр Зубков провів 37 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.